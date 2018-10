Luego de la medida de cierre de actividades ejecutada por la Municipalidad de Asunción, Kingfish anunció a través de sus redes sociales que la discoteca iba a estar abierta.

La conductora de radio y TV Virginia Yaboski, novia del propietario del bar Sebastián López Vargas, difundió a través de sus redes sociales mensajes desafiantes contra la medida dispuesta por la Municipalidad. Aseguró, a título personal, que la discoteca podía operar nuevamente, desoyendo la disposición comunal.

Horas más tarde, levantó videos en los que se observa el jolgorio que se vivía dentro de la discoteca con la leyenda: ¿Clausura? esto explota @Kingfishpy.

Al respecto, el jefe del Departamento de Prevención Contra Incendios Carlos Halke, dijo a la 800 AM que no tienen conocimiento si la discoteca abrió o no sus puertas pero que están recibiendo el informe de funcionarios encargados del monitoreo de manera a informar el incumplimiento de la medida.

En caso de que haya desacato, Halke mencionó que a través de la Asesoría Jurídica se estarán arbitrando mecanismos, incluso ante la justicia ordinaria.

Sostuvo que como Municipalidad de Asunción están preocupados por las condiciones en las cuales está ya que si no tiene una salida de emergencia adecuada, de existir algún percance, se podrían tener desenlaces drásticos.

“Creo que los responsables de este local no le están dando la importancia y la dimensión adecuada. Hemos tenido muchas situaciones en nuestro país, nunca se termina de aprender. Hacemos el esfuerzo máximo. La responsabilidades son personales”, mencionó.

Nota de la redacción: la discoteca Kingfish remitió un comunicado al respecto y el mismo señala cuanto sigue:

KINGFISH NO ESTÁ CLAUSURADO NI FUE ALLANADO

Con ruego de difusión.

En la tarde de ayer, recibimos la visita del Ingeniero Carlos Halke, Jefe del Departamento de Prevención Contra Incendios (PCI), de la Municipalidad de Asunción, quien impuso una medida administrativa arbitraria a nuestro local, la cual será pasible de recurso conforme lo que establece la Ley. La misma no obedece a un allanamiento ni a una clausura.

Nuestro bar, que cuenta con licencia provisoria vigente, no es discoteca ni pub.

La Resolución Nº 398, con fecha 21 de mayo de 2018, en la cual la Dirección de Planeamiento Urbano de la Municipalidad de la Ciudad de Asunción resolvió “conceder la Licencia Municipal Comercial Provisoria”, con referencia a la Cta. Cte. Catastral Nº 14-0010-20, correspondiente al ramo “Otros Servicios de Comida, Bar”, estableciendo como plazo de validez de la misma, el tiempo de un año (1), a partir de la fecha de emisión del documento.

Dicha licencia comercial provisoria vigente, habilita al local a operar normalmente en el plazo concedido de un (1) año, tiempo establecido para adecuarse completamente a las normas municipales, encontrándonos en pleno proceso para obtener la licencia definitiva.

Cabe destacar, que estamos a disposición de la Municipalidad de Asunción y de cualquier ente público para lo que hubiera lugar.

Directorio KINGFISH