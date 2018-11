En nombre de las personas y en nombre de la democracia al haber sido reelecta por dos periodos electorales sin ningún tipo de coacción, según esgrimió, la jefa comunal fue hasta la Cámara de Diputados. “Quiero aclarar que estoy en este lugar por segunda vez en este periodo electoral por el pedido de la intervención de nuestro trabajo”, añadió.

La mandamás esteña agradeció la invitación de la comisión para expresar su postura, pero lamentó que nadie le acercó los puntos que debe aclarar. “Me enteré a través de los periódicos de lo que se me acusa. Voy a responder lo que saqué de los diarios”, dijo.

Esta comisión está integrada por varios legisladores que deben evaluar las denuncias presentadas y realizar un dictamen para presentar ante el pleno de Diputados, el cual tendrá la última palabra sobre si se interviene o no la comuna.

NIEGA MALVERSACIÓN

Sobre la malversación de fondos, que figura en el primer punto de los 15, dijo que nunca transgredió ley alguna, ya que posee una medida cautelar de la Corte Suprema de Justicia que le habilita a tener autonomía municipal y poder destinar lo recaudado en la inversión en salud y educación.

“No sé de dónde han calculado los concejales para dar ese monto exorbitante (36 mil millones de guaraníes en concepto de impuesto inmobiliario). Es totalmente falso desde todo punto de vista. Quiero recordar que dicen que no cumplimos con la ley, pero creo que es el único municipio del país que recurrió a una acción de inconstitucional respecto a su carta municipal”, argumentó.

Destacó que posee una institución educativa dependiente del municipio con 1.700 alumnos y con costo cero, además de un centro pedagógico destinado a la gente con discapacidad y otra escuela con 35.00 alumnos. Así también habilitó dispensarios médicos municipales bien equipados y con personal suficiente.

“Nosotros podemos determinar las necesitas básicas de la comunidad”, recalcó durante su defensa.

DICE QUE SÍ RINDIÓ CUENTAS

En el segundo punto, sobre el faltante de la rendición de cuentas, Sandra McLeod aclaró que también es falso porque tiene la rendición de cuentas del ejercicio fiscal del 2015, incluso con el acuse de recibo de la Junta Municipal.

En el caso del 2017, enviaron a la Junta 27.000 copias autenticadas de las fojas sobre el estado financiero y los concejales tuvieron 40 días para el estudio de los documentos, pero los mismos “evitaron su trabajo medianamente armónico y no estudiaron, nosotros cumplimos y queríamos que se analicen para que luego no digan nada”. Finalmente, la rendición patrimonial tuvo sanción ficta al no ser tratado por los ediles.

IRREGULAR PEDIDO DE INTERVENCIÓN

La misma está acompañada por algunos concejales que la defienden y aseguran que los 15 puntos de la acusación son “absurdos”. Además esgrimieron que se violaron los procesos y adulteraron los documentos para impulsar el pedido.

El edil Alejandro Zacarías McLeod, sobrino de la intendenta, explicó que sus colegas modificaron el reglamento interno de la Junta Municipal, de manera irregular, para poder impulsar el pedido de intervención. “Incluso ni se leyó el documento y no sabíamos lo que estábamos votando. Aprobaron esto atropellando y salieron corriendo luego. Hay una adulteración del documento aprobado en sesión de la Junta”, esgrimió.

El concejal entregó la documentación que sustenta su denuncia y también mostró las acusaciones que realizó ante la Fiscalía sobre lo ocurrido, pero que no fue investigado debidamente.

En estos momentos continúa la reunión con los diputados.