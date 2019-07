La jefa comunal remitió una nota a los organizadores de la Expo Feria 2019, , donde comunica la Resolución Nº 193/2019 por el cual se prohíbe la presencia de conductores de MUV y Uber en la actividad que se inicia este sábado.

Jorge Duré, integrante de la asociación que nuclea a 300 taxistas de Mariano Roque Alonso, manifestó a la radio 650 AM que cumplen con sus obligaciones con el municipio, por lo que solicitaron a sus autoridades que regulen las plataformas que ofrecen el mismo de transporte de pasajeros.

Duré alegó que será injusto dar preferencia a los muvers y ubers, ya que siempre los taxistas tuvieron la prohibición de estar cerca del sitio. “Nosotros en 20 años no logramos estar frente siquiera a la Expo y que ahora le den a estos empresarios, no vamos a estar a una cuadra mirando como ellos (Uber y Muv) alzan los pasajeros. No somos tan sumisos. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se llevan nuestro puchero”.

Por su parte, la plataforma MUV emitió un comunicado en el cual afirma que estará presente desde el 6 al 21 de julio en la Expo MRA 2019, con un espacio exclusivo para el fácil ascenso y descenso de pasajeros frente a la entrada principal (Acceso 1).

En ese sentido, MUV explicó que los conductores tendrán acreditaciones especiales para el acceso al lugar reservado.