El conductor de Uber denunciado por una pasajera, por llevarla a la fuerza al motel, denunció que fue adulterado el perfil para incriminarlo. Aclaró que los datos no coinciden y que no estuvo trabajando en la zona donde habría ocurrido el hecho.

Un caso muy llamativo es el ocurrido con una joven que denunció a un conductor de Uber de haberla llevado a la fuerza a un motel para abusar de ella. La denunciante dio a conocer el perfil del chofer donde solo se veía su imagen, el nombre de Esteban y el modelo del auto Suzuki Swift color gris, pero no figuraba la chapa del rodado.

Enrique Martínez, joven que aparece en la foto, se acercó hasta el canal 9 para demostrar que no tuvo nada que ver con el hecho. Adelantó que hará su denuncia contra la mujer y la madre que divulgaron su fotografía.

Señaló que hace dos meses es conductor de Uber y que en su perfil se detalla claramente que su automóvil es Suzuki Ignis color rojo y cuenta con la matrícula correspondiente.

“Me dejaron mal porque expusieron mi imagen y quiero que se presente la chica y su mamá para aclarar esto. Yo tengo una familia que alimentar; tengo dos hijos y me dejaron muy mal. Es algo feo lo que se hizo”, lamentó.

“Yo estaba durmiendo cuando me despertaron mis familiares para decirme lo que estaba pasando. Mi señora me despertó y me dijo que salí en la tele por este caso”, agregó.

Martínez señaló que irá a la Fiscalía y la Comisaría para aclarar lo sucedido. Además pedirá el circuito cerrado del motel para dilucidar el caso.