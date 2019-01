Con presencia de ambas par­tes, tanto de la comuna como así también del agrimensor de la parlamentaria, el jefe comunal adelantó que este jueves procederán a la medi­ción en la zona a fin de deter­minar hasta dónde llega el espacio público.

Sin embargo, la legisladora del PLRA se comunicó con nuestra redacción para seña­lar que la medición se reali­zará el día de hoy, a las 15:00, y no el jueves como el inten­dente lo dispuso, dejando entrever sus influencias en la zona al hacer cambiar su agenda de trabajo al jefe comunal. “Va a ser mañana, a las 15:00. Confirmado ya”, nos escribió ayer la diputada Amarilla.

Por su parte, Aguilar expresó: “Ahora me están pasando todas las informa­ciones y no nos queda de otra que proceder. De acuerdo con lo que Catastro tiene, no está bien ubicada la piscina. Entonces, para poder corro­borar ellos pueden traer su agrimensor y junto con los nuestros medimos”.

Resaltó que posterior a este hecho se deberá poner en condiciones el lugar. “No le queda de otra que acceder a la regularización, poner en condiciones el lugar que le corresponde y dejar libre el lugar que no le corres­ponde”, subrayó Aguilar. Agregó además que por más que Amarilla responda a su mismo partido político, no tendrá incidencia en el resultado final, ya que él debe responder a los pobla­dores de San Bernardino. Sin embargo, las palabras del intendente caen por el suelo, ya que la diputada es la que eligió el día y la hora del procedimiento, cuando el jefe comunal ya había dis­puesto sobre ello.

ESTÁ EN UN ESPACIO PÚBLICO

Los funcionarios de Catastro de la comuna de San Bernar­dino nos confirmaron que la piscina ocupa una parte de la playa pública y el plano de la vivienda de la legisladora no está aprobado por la munici­palidad. “Es una vivienda sin aprobación municipal”, fue la versión oficial que nos dieron.

Con relación al muelle que conecta la casa quinta en la ciudad veraniega con el lago Ypacaraí, indicaron que es totalmente irregular. “Un muelle que se construye en espacio público debe ser de uso público y no debe ser pri­vatizado”, indicaron en su momento los representan­tes de Catastro.

Por su parte, la diputada liberal aseguró vía Twitter que la piscina se encuen­tra ubicada dentro de su terreno, ya que se realizó una verificación previa en los planos antes de concre­tarse la colocación. Se des­pachó contra sus detrac­tores en Twitter y a uno incluso lo trató de bestia y estúpido.

LA VOLVIERON A NOTIFICAR EL VIERNES

A raíz de la consulta y pos­terior publicación, funcio­narios de la comuna infor­maron que en reiteradas ocasiones notificaron a la diputada, pero con la diferencia de que ahora le dan “el seguimiento como corresponde”. Una nueva notificación a la diputada se concretó el pasado vier­nes y ahora harán la men­sura pertinente.