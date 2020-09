Durante una conferencia de prensa desarrollada esta noche, las hijas del exvicepresidente Óscar Denis, quienes hoy estuvieron acompañadas por su madre, volvieron a enviar un mensaje a la ciudadanía y especialmente al EPP.

En la ocasión, señalaron que han cumplido con todo lo solicitado por el grupo criminal al realizar la entrega de víveres a las 40 comunidades que formaban parte de las exigencias.

“La familia asumió un gran compromiso haciendo un esfuerzo sobrehumano, llegamos a cada lugar gracias al acompañamiento de familiares, amigos y la ciudadanía en general”, expresó Beatriz Denis.

La misma sostuvo que fue un trabajo sumamente difícil, principalmente para llegar a las comunidades más alejadas, pero a pesar de todo lograron completar el itinerario fijado.

Posteriormente, volvió a dirigirse al EPP para enviar un mensaje, pidiendo por la pronta liberación de su padre: “A las personas que le privaron de libertad a nuestro padre les pedimos que respeten su vida, su salud está en sus manos. Por razones humanitarias libérenlo ya”.

Acto seguido, Denis dirigió unas palabras de aliento a su progenitor: “Papá, te decimos nuevamente fuerza, el Señor Nuestro Dios está contigo, no te abandona, nuestro Dios todopoderoso y misericordioso no te va a dejar nunca, nosotros tampoco. Te acompañamos cada minuto, no te abandonamos y no te vamos a abandonar nunca”.