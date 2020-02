En la mañana de este miércoles, los seguidores del diputado oficialista Miguel Cuevas realizaron cortes en diversos trayectos de la ruta PY01 , en el tramo de Paraguarí y Carapeguá.

Incluso el propio intendente de Carapeguá, Luciano Cañete, dejó su oficina y fue a manifestarse. “Yo siempre estoy donde está el pueblo”, argumentó el jefe comunal al ser consultado por la radio 730 AM.

El intendente aseguró que no es un hurrero de Cuevas, sino que es una autoridad preocupada por su pueblo. “Estoy en mi ciudad. Tengo que cuidar también de la gente, que no cierre mucho tiempo la ruta. Nosotros no podemos atacar a la gente. Acá no hicimos hurras. Por 10 minutos unos cuantos cerraron la ruta y después ya despejaron”, insistió.

ORDENAN DESPEJAR LA RUTA

El ministro del Interior, Euclides Acevedo, ya dispuso que las fuerzas de seguridad despejen la vía bloqueada por los hurreros colorados. Si los manifestantes no salen pacíficamente, los agentes usarán la fuerza pública.

“Se enoje quien se enoje, el derecho de los terceros debe garantizarse. Educadamente deben retirarse. Si se hacen de los churros, deberemos usar la fuerza y esyryry. Ya di instrucciones que se despeje la ruta”, indicó el Secretario de Estado a la misma emisora.

SUS ARTIMAÑAS PARA EVITAR LA PRISIÓN

Cuevas está procesado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa. El juez Yoan Paul López decretó su prisión preventiva, pero la defensa del diputado presentó un recurso de reposición inmediatamente. El expediente subió al Tribunal de Apelación.

Luego de esto, la defensa nuevamente planteó una recusación, para apartar de dicho tribunal al camarista Arnulfo Arias, porque este es amigo íntimo de la ministra de Justicia Cecilia Pérez, quien hasta el año pasado era la defensora de Cuevas.

La nueva chicana subió a la Sala Penal de la Corte Suprema, la cual este miércoles se declaró incompetente para resolver la recusación y dejó la decisión a cargo de los demás integrantes del Tribunal de Apelación.