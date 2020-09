El epidemiólogo Guillermo Sequera mencionó que el descenso del pico del contagio será lento y pidió no cantar victoria antes de tiempo porque en tres meses se vendrá la segunda oleada de Covid-19.

El Dr. Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, dijo a Radio 1000 que en las últimas cuatro semanas se vienen registrando números similares en el país, dejando a su paso un descenso de la curva y los casos activos.

“Se ve un descenso de la curva de contagio y hay más recuperados que nuevos positivos. Se está frenando, estamos en un pico que se está desacelerando. No sé cuánto tiempo durará esto. Le estamos haciendo muy empantanada la diseminación del virus, le estamos complicando, porque sabemos cómo se contagia, sabemos cómo cuidarnos. Entonces el contagio del virus acá no será explosivo, estimo a decir, pero seguirá presente contagiando por semanas. El descenso será lento, no es que bajará muy rápido, aunque ojalá que sí baje rápido", indicó.

Señaló que tras esta bajada del contagio, la población deberá seguir usando la mascarilla, pero no todo el tiempo, sino que solo cuando se encuentre en un grupo o muy cerca de alguna persona. “No es para estar las 24 horas con la mascarilla. Podés sentarte con una persona sin tapabocas, al aire libre, pero siempre a más de dos metros de distancia”, dijo.

La utilización del tapabocas es la forma más efectiva para frenar el contagio y además que la persona que presenta síntomas se quede en su casa, según resaltó.

En otro momento pidió no cantar victoria porque el virus tendrá su segunda ola. “Es una lucha de resistencia. No es que pase el pico y salgamos a festejar. No se sabe si la segunda vez es más leve, estamos viendo eso, pero parece que sí. Se estima que vendrá luego de tres meses, que coincide con los meses en que los anticuerpos duran en el cuerpo”.