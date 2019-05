Los proyectiles que recibió la embarazada en la cabeza y en la espalda no dañaron los órganos, sin embargo, debido a su estado de gravidez no pueden operarla. De momento permanece bajo observación y los gemelos están a salvo.

Dominga Noguera, madre de Wilma Castillo (30), relató el horror que sintió al enterarse de que motochorros efectuaron tres disparos contra su hija.

“Ahora está estable, pero en estado delicado, bajo observación en urgencia, no le afectó ningún órgano, no le alcanzó el cerebro”, comentó Noguera en entrevista con la 970 AM.

Los médicos explicaron que de momento no se podrá operar a la paciente, ya que está embarazada de gemelos y la cirugía puede representar un riesgo.

No obstante, desde el momento de su ingreso hasta esta madrugada la mejoría fue notable, gracias a que la balas de la espalda y de la cabeza milagrosamente no tocaron órganos.

El asalto ocurrió poco antes del mediodía del martes en San Lorenzo, donde delincuentes en moto efectuaron tres disparos contra Castillo y le robaron la cartera.

Marco Benítez Armoa (26) y Roque Javier Vera (23), uno de ellos con tres antecedentes penales, quedaron detenidos tras el atraco.