“Es una medida extorsiva, un delito porque anuncian un sabotaje y es una figura penal tipificada en las leyes”, indicó César Martínez a Radio La Unión.

Este asegura que la medida se hace “con el fin de recaudar o blanquear el agujero negro que vienen dejando”. Sobre eso dijo que el negociado está en el subsidio.

“Figuran en nómina unos 1200 unidades que perciben subsidio y sin embargo trabajan solo el 50%”, afirmó, alegando que “ello genera un desfalco de 40 millones de dólares que se distribuyen entre tres gremios especuladores”.

Martínez asimismo afirmó que “en su momento ya denuncié por esta irregularidad a César Ruiz Díaz” y que en respuesta comenzó a sufrir persecuciones.

“En todas las líneas donde estuve fui perseguido por hacer denuncias. Si acá uno no es corrupto y no está a tono con las logias secretas y las líneas partidarias uno es perseguido”, indicó.

También acusa al Viceministerio de Transporte de estar ligado a actos de corrupción y que la intención de implementar el billetaje es recaudar y beneficiar a empresarios, generando cese de empleos y escasez de circulante.

“Es un rubro pernicioso. Ellos disfrazan su irregularidad y las venden así a la ciudadanía. Cobran coimas semanales a empresas que recorren tramos entre Ypané, San Lorenzo, Luque, Fernando de la Mora y Capiatá”, aseveró.

En cuanto al Viceministerio, Martínez comentó que “los supuestos fiscalizadores que deben velar por la frecuencia no lo hacen. Solo recaudan para las autoridades nombradas en el gremio. Muchas empresas operan bajo coimas”.

“Además, las bases de datos no son transparentes. No se puede acceder a eso y el billetaje termina siendo un negociado, pero el ministro Wiens no me hizo caso”, refirió.

La huelga de transportistas se inicia a la medianoche del próximo lunes 14 de junio y en principio la anuncian para tres días.