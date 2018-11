“Cuando fui electo los propios correligionarios no me quisieron aceptar, tuve que recurrir a la Justicia Electoral, a los siete meses de mi gestión ya me pidieron la intervención”, afirmó el intendente Jacinto González tras la reunión de la comisión que estudia el pedido de intervención del municipio de Mbocayaty del Yhaguy.

Detalló que él responde al llanismo y que los seis liberales que lo atacan son del sector de Efraín Alegre, quienes supuestamente se aliaron con los colorados para formar una mayoría y forzar la intervención.

Señaló además que este mismo grupo sacó de la junta a concejales llanistas y que a pesar de que hubo una resolución de reposición de reposición inmediata, no se cumplió con la misma.

Ante esta negativa, González presentó una denuncia contra los concejales Francisco Arnaldo Guillén, Luis Jara, Celina Ortega y Gladys Ruiz Díaz, quienes están imputados por desacato, precisamente de dicha resolución.