El Gobierno generó suspicacia con la divulgación del video donde se observa el cruel asesinato y agonía del brasileño Vaudir de Campo. Según el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, no fue una exigencia del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Expertos en seguridad y víctimas del grupo armado no encuentran lógica en la actuación de las autoridades.

El senador Fidel Zavala manifestó su disgusto por la difusión del video de los epepistas. El material fue dado a conocer en conferencia de prensa realizada por el ministro Juan Ernesto Villamayor, quien intentó justificar que el Gobierno Nacional desea demostrar con qué crueldad actúan los criminales que están en el norte del país.

En conversación con la radio Monumental, el legislador que fue secuestrado en el 2009 indicó que no se puede estar fortaleciendo al grupo criminal, sino que todo lo contrario. “El hecho que no tengamos resultados, debe llamar la atención, ipukúma kóa”, añadió.

“No me parece bien, es imprudente, no creo correcto (dar a conocer el video). No sé que hay detrás de esto (si hubo o no presión por parte del EPP al Gobierno). Estamos haciendo el trabajo gratis para ellos, se cumple a cabalidad del objetivo, que es sembrar el terror”, consideró.

Zavala indicó que el asesinato del ciudadano brasileño es una muestra clara de la crueldad de los epepistas, quienes obligan a los niños a cometer los asesinatos. “El reclutamiento es muy vil”, de acuerdo con el entrevistado. “Obligan a los chicos a hacer estos actos a cara descubierta, para que queden pegados al grupo. Son pruebas de una meritocracia para que puedan ascender. Es muy cruel, muy vil”, agregó.

Recordó que cuando estaba secuestrado, llegó a preguntar a sus captores qué pasaría si había un intento de rescate. “Me dijeron que debía acompañarlos y ‘si no nos podés acompañarnos, te vamos a ejecutar’. Esto me recuerda al matrimonio Natto (los alemanes Robert Natto y Érika Reiser), al que lo ejecutaron porque no pudieron seguirlos en la huida”, lamentó.

SOSPECHAN DE EXIGENCIA

Para el analista de seguridad, José Amarilla, el hecho de haber mostrado el video se puede decir que es un error no forzado. “Esa conferencia para mí no tiene explicación racional, y lo de ayer pudo haber sido una exigencia”, esgrimió en conversación con la R800 AM.

Comparó esta situación con la conferencia de prensa otorgada a Marcelo “Piloto” Pinheiro, apuntando que se han tratado de cuestiones de innecesaria publicidad.

Sin embargo, el viceministro de Asuntos Políticos, Juan Villalba, defendió que no está comprobada que la publicación del video haya sido condicionante del EPP. El ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, aseguró que fue decisión exclusiva del Gobierno dar a conocer el material.

Villalba indicó que es clara la postura de la cartera estatal de seguridad interna: “El material no debía quedar oculto, tuvimos los motivos para mostrar el video y debíamos mostrar cómo se mueve este grupo terrorista y delincuente”.

El viceministro insistió que la propia fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, acompañó la publicación del material. Esta había dicho ayer que “el Ministerio del Interior habrá tenido sus razones para divulgar”, pero que el Ministerio Público no tuvo nada que ver en la cuestión.