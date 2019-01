La semana arrancará, tal y como en los días anteriores, con un clima caluroso y sensaciones térmicas que superarán los 40º C. Se anuncian probables chaparrones para distintos puntos del país.

La Dirección de Meteorología anuncia para este lunes una jornada extremadamente calurosa, con cielo parcialmente nublado a nublado y vientos del noreste.

La temperatura mínima será de 26º C y la máxima de 37º C, pero con sensaciones térmicas que superarán por varios puntos la franja de 40º C.

Se prevé la ocurrencia de chaparrones y ocasionales tormentas en el bajo Chaco y el centro, sur y este de la región Oriental, mientras que en el centro y norte del Chaco paraguayo y el norte de la región Oriental las lluvias serían más significativas.

Tanto para mañana como para el miércoles se espera que los chaparrones sigan presentándose en distintos puntos del territorio nacional, sobre todo en el norte de ambas regiones.