El Comisario Cristóbal García, en conversación con Telefuturo, indicó que la denuncia fue realizada por vecinos de la Compañía Yukyry de Luque, ante la Comisaría 3ra. de dicha ciudad.

La denuncia fue realizada debido a una aglomeración de personas, especialmente jóvenes, en una casaquinta de la zona.

El comisario expresó que eran aproximadamente 100 las personas presentes en el lugar, de los cuales se logró identificar a 70, en su mayoría menores de edad que protestaron ante la intervención policial y fiscal.

“Al parecer los jóvenes no miden la peligrosidad de todo este tema sanitario que estamos conllevando hoy en día a nivel mundial. Tienen derecho a divertirse, pero no es la forma y no pueden estar apeligrando a terceros”, indicó el comisario.

El listado de las personas y del responsable del lugar ya está en manos del Ministerio Público.