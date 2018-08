“Decenas de periodistas me avisan de un posible ataque violento a mi casa esta tarde a las 19:00 horas y me han pasado copias de los mensajes de las personas que están convocando. Ya he remitido los antecedentes a las autoridades pertinentes. Agradezco la solidaridad”, expresó Ferreiro a través de su cuenta de Twitter.

Sobre el caso, dijo a la 1020 AM que este lunes empezó a recibir mensajes de periodistas que pensaron en sus hijos pequeños. “Tomé los recaudos, no somos delincuentes para salir corriendo, hay un ambiente de hastío en la ciudadanía”, sostuvo.

Agregó que siempre apeló al diálogo pero “esto es otra cosa”. Habló de que las protestas en su contra tendrían un origen político y que “de alguna forma quieren que los escrachados estemos en la misma bolsa”.

“Si alguien tiene sospecha de que toqué algún dinero, que denuncie, para eso están los mecanismos correspondientes. Hace 10 años vivo en la misma casa donde incluso recibo a gente que me reclama”, manifestó.

Agregó que si se va a hacer justifica por la cantidad de gente que se puede pagar, va a ganar el que tenga más recursos. Sostuvo que él no tiene dinero para dirigir algún escrache.

“Esto de seguir interrumpiendo gobiernos que no son colorados ya no debe seguir y creo que Marito lo entiende perfectamente”, concluyó.