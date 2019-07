El nuevo titular de la ANDE, Alejandro Alcides Jiménez, justificó el secretismo del polémico acuerdo energético con el Brasil y alegó que lo pactado no conllevará a un aumento de la tarifa, pero no supo dar a conocer cifras de cuánto costará comprar energía de ahora en más.

Alejandro Alcides Jiménez, presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), fue quien asesoró al Gobierno para el cuestionado acuerdo bilateral, por lo que férreamente lo defiende.

En charla con la 970 AM, aseguró que el pacto secreto no va a afectar en la modificación de las tarifas. “Desconozco de dónde salen los cálculos de que van a aumentar las tarifas. La ANDE se financia con la tarifa, no habrá subsidio, congelamiento de salario de personal, todo eso es fantasía”, acotó.

“Tenemos que ser un país serio. En esta situación estábamos siendo pocos serios, porque estábamos tomando la luz del vecino. Fue una resolución interna del 2007 en Itaipú, donde se previó si la ANDE tiene déficit para cubrir la demanda nacional, Eletrobrás le podrá ceder energía siempre que no le afecte sus planes y ahora pedía poner fin a eso”, alegó.

Jiménez mencionó que si se percibe algún perjuicio para el país, Paraguay tiene derecho de solicitar la revisión del acuerdo. “No hay un perjuicio ocasionado, porque este año el incremento de la potencia contratada prevista está en promedio del 8%”, añadió.

SECRETISMO Y RENUNCIAS

En otro momento alegó que no hubo secretismo en la negociación, sino que solo se excluyó a la ANDE de la misma y se dio participación a los diplomáticos paraguayos. No supo contestar por qué recién tras la renuncia de Pedro Ferreira (extitular de ANDE) salió a luz lo que habían acordado con Brasil.

“Uno no puede negociar a través de la prensa. Se negoció en marzo, se firmó el 24 de mayo y la semana siguiente se le comunicó a la ANDE e Itaipú. Yo no soy el comunicador del Estado (para saber si se iba a comunicar a la opinión pública)”, indicó.

Así también evitó responder por qué dos altos técnicos de la ANDE renunciaron al considerar que el acuerdo atenta contra los intereses del Paraguay.