El Dr. Carlos Morínigo mencionó en diálogo con radio UNO que si no se cumplen las medidas sanitarias este fin de semana – por las diversas actividades que se realizará – dentro de 15 días, si la situación epidemiológica llega a explotar, se podrían alcanzar 150, 200 hasta 250 muertos por día. “Quién se hará responsable por los fallecidos. Por eso venimos avisando a la clase política lo que puede llegar a pasar si no se cumplen con las medidas”, expresó.

A criterio del neumólogo, hay dos tipos de personas: las que están hartas de los políticos y aquellos que necesitan sobrevivir y vivir de ellos. Este último es el grupo más vulnerable, ya que van a ser ‘arreados’ para ir a votar este domingo en vehículos y colectivos. “Ahí está el inconveniente. Ahí es donde se debe concienciar a los políticos porque si no se hace será peligroso”, advirtió.

Al mismo tiempo hizo hincapié por el festejo del día del Padre, donde también se deben tener en cuenta los cuidados para evitar cualquier tipo de contagio, sumado con el frío y la baja temperatura prevista para esa fecha. Acotó que todos esos son escenarios propicios que harán que nos juntemos y olvidemos las medidas sanitarias.

En otro momento, relató que la vacunación en Brasil se hace con la franja de 55 años para arriba, lo mismo que nuestro país, no obstante, se da una situación particular y es que los que recibieron la primera dosis ya no van para aplicación de la segunda.

“Son más de un millón de personas que no fueron para la segunda dosis y probablemente Paraguay tendrá un problema similar dentro de 2 a 3 meses, de aquellas que se aplicaron la AstraZeneca. Ahí será en vano entonces la vacunación. Viendo lo que pasa en Brasil, tenemos que prever ya acá”, puntualizó.