Los profesionales están liderados por la Dra. Magaly Martinez Pereira, del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud, de la Universidad Nacional de Asunción (IICS – UNA), según informa la Conacyt.

En su investigación analizan la variabilidad de los virus presentes en nuestro país, para poder identificar cuáles son las variantes que están circulando y saber si son de preocupación y si tienen características como, mayor transmisibilidad, ciertos escapes a las vacunas, etc., por lo que es importante observar cómo va evolucionando el virus en el Paraguay y tomar medidas al respecto.

Según la Dra. Martinez pudieron identificar gracias al proyecto que hasta el momento la variante predominante es la P1 de Manaos, Brasil (Gamma), acompañada de otras minoritarias que no son de preocupación. Mencionó que están expectantes por si logre ingresar la variante Delta a nuestro país y cuál sería el efecto en nuestra población.

“Pudimos ver que la otra variante de preocupación de Reino Unido está en el Paraguay, pero no tuvo ese éxito evolutivo en la población como la P1, que arrasó. Esa circulación amplia se debe a las introducciones que se tuvo en el país, cada introducción implicó circulación local. En el caso de la Alfa no hubo muchos ingresos, fueron casos contados y no hubo mucha circulación”, explicó.

La última vez que los investigadores detectaron la variante Alfa de Reino Unido fue a principios de mayo. Alrededor del mundo hemos visto que la Delta tiene mucha capacidad de transmisión por lo que suele ser la que predomina en algunas regiones. Por eso, es importante detectar el ingreso a tiempo para tomar las medidas de contingencia correspondientes.

En el marco de la investigación se realiza un curso de entrenamiento de secuenciamiento de genoma del SARS-COV-2 utilizando la plataforma minION, que hace la secuenciación mediante un dispositivo que tiene nanoporos (hoyos nonométricos), por los cuales va pasando la muestra de ADN (Ácido desoxirribonucleico) utilizando una corriente eléctrica que ayuda a que la misma pase a través de esos poros, creando una disrupción eléctrica que el dispositivo ya tiene cuantificado, mediante el software que lo acompaña se puede saber qué componentes del ADN está pasando. Entonces en la secuencia, se puede reconocer que, por ejemplo, el componente A está presente, el componente B también, de esa manera se tiene la lectura del genoma del virus.

De la capacitación participaron profesionales de los laboratorios Cyrlab, MeyerLab, Central de Salud Pública, Laboratorio de biología Molecular del Hospital Regional de Encarnación, Laboratorio Epidemiológico Regional del Alto Paraná y el Lab. de Biología Molecular del Centro de Especialidades Dermatológicas.

El equipo de investigación está conformado por: Lara Magaly Martínez, Ana Ilda Ayala Lugo, Laura Patricia Mendoza, Maria Eugenia Galeano, Adriana Beatriz Valenzuela, Fátima María Cardozo, Alejandra María Rojas Segovia, María Letizia Carpinelli Acevedo, Laura Ximena Franco, José Guillermo Pereira Brunelli, María Rossana Arenas, Eva Megumi Nara, Chyntia Carolina Díaz, Vicente Javier Martínez, Leticia Elizabeth Rojas, Marta Cecilia Diarte Vega, Nancy Carmela Riquelme, María Magdalena Molinas y Mario Fabián Martínez Mora.

El proyecto denominado “Estudio de la dinámica de transmisión y de la variabilidad genética de SARS-CoV-2 circulantes en Paraguay a través del análisis de secuencias del genoma viral” recibió G. 300.000.000 por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) con apoyo del FEEI.