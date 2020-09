Doña Obdulia Florenciano volvió a recibir la información de que su hijo Edelio falleció hace varios años. Esta vez las autoridades no se pronunciaron al respecto y ella espera un llamado para confirmar el dato o descartarlo.

“Estoy esperando a ver si tienen interés, pero ninguno me llamó, siempre que recibía información me decían que no era cierto o que provenía de personas malintencionadas, espero una respuesta, voy a reclamar porque yo como mamá tengo mis derechos”, dijo doña Obdulia Florenciano en conversación con radio Universo.

Si bien no es la primera vez que recibe datos sobre el paradero de su hijo, Florenciano comentó que en esta ocasión un integrante de una parcialidad indígena de la zona le aseguró que Edelio Morínigo murió hace varios años.

“No le presioné al señor sobre cómo sabe, pero cuando se acercó a mi casa me dijo que no soy un aprovechador, te voy a decir solamente la verdad, que él ya no está con vida, que hace mucho tiempo que ya falleció”, relató doña Obdulia.

Edelio Morínigo fue secuestrado el 5 de julio del 2014 y desde entonces solo se tuvo una prueba de vida de él, que llegó en octubre de ese mismo año y consistía en un video en el que se lo veía en cautiverio junto al entonces adolescente Arlan Fick, quien el 25 de diciembre de ese año fue liberado.