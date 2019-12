Entre hilos, botones, zurcidos, telares y colores, María Cubilla (29) e Íngrid Álvarez (35) se lanzaron a emprender en el mundo de la costura. Son dinámicas, muy alegres y cuentan orgullosas los proyectos que maquinan para continuar en forma independiente.

La primera se presenta como La Modista, la reparadora de ropas que corta, agranda, achica y realiza los cambios que le pidan. Con 5 años en el mundo de la costura un día dijo que quería su propio local donde pueda cocer y crear a la par y nueve meses atrás inició la travesía en el mundo emprendedor y las satisfacciones ya son muchas, afirma.

Con una sonrisa que no se borra le brilla la mirada cuando habla de lo que realmente le gusta y por lo que apostó y lo asume como un desafío.

Con ahorros de sus primeros trabajos y el apoyo de su amiga Eugenia se compró dos máquinas de cocer y pensó que con eso bastaría para empezar y no fue así, recuerda. “Quería comenzar ya nomás y no tenía mesas, sillas, estantes y me di cuenta que me faltaban muchas cosas y creí que no podría y mi marido me ayudó mucho, me dijo que compraría palets y que se encargaría de los muebles y todo lo que tengo ahora fue hecho por él, no es carpintero pero le puso ganas y esto es el resultado”, señaló.

La primera semana no hubo mucho movimiento en el local, sacó un letrero que dice “modista” y empezaron a caer los clientes con pedido de todo tipo siendo el cambio de cierre uno de los más requeridos.

“Empezó a venir la gente y sola ya no pude con todo y contraté a una persona para que me ayude y ahora con las fiestas de fin de año estamos con mucho trabajo, vienen de todos lados a pedir de todo”, indicó.

María jamás se imaginó que el negocio avanzaría tan rápido, aunque afirma que cada día es un desafío pero la satisfacción de que el cliente salga con una sonrisa y diciendo “qué lindo quedó” es lo que más la anima.

“No es fácil pero tampoco imposible, hago lo que me gusta y tengo muchos sueños por cumplir, quiero abrir más sucursales para las personas que vienen de lejos, me falta mucho acá”, indicó la joven.

Un sueño por cumplir es estudiar diseño de moda, crear y seguir creciendo con su emprendimiento. “Se siente demasiado bien ser independiente haciendo lo que me gusta y ver que están satisfechos con mi trabajo”, puntualizó.

La Modista Cubilla Escobar atiende de 7:00 a 18:00 horas y los sábados hasta el mediodía en su local ubicado a metros de Identificaciones sobre la calle RI Ytororo 355 casi Hassler de Asunción y el contacto es el 0984867603.

Íngrid Álvarez es la encargada de mover todos los contactos y hacer conocer a la Clínica del Vestido, un emprendimiento que junto a su madre llevan adelante hace unos meses aunque el negocio lleva 18 años porque su mamá se dedica a la costura hace 40 años y es la que cose todo lo que llega hasta ellas.

“Hace unos meses me metí en el tema de publicar en redes para hacer crecer el negocio, traer más gente y que ella se libere de esa parte. Fue mi marido el que me metió en la cabeza porque como está en el tema Marketing y como conozco gente empezamos”, señaló Íngrid que diariamente utiliza las redes para mostrar el trabajo que realizan en la clínica.

La transformación es el fuerte del equipo a lo que la joven resalta: “Nosotras somos la solución, agrandamos, achicamos, agregamos, quitamos, transformamos porque nunca falta que viste una prenda en la tienda y te gustó y aunque te quede chico o grande igual compraste y nosotras la dejamos para que quede bien como pidan”, indicó.

Sobre el emprendimiento, afirmó que no es fácil y como en todo emprendimiento lo que cuesta es estabilizarse. “Yo estaba trabajando en un lugar y tenía esto también y me echaron y me quedé sin el famoso ‘trabajo seguro’ y meterme de lleno en esto es un desafío, estamos en la lucha y tengo fe que esto va a crecer mucho más”, reflexionó.

En el local trabajan cuatro personas y en forma externa otras costuras con las que contactó para pasarles los trabajos cuando se encuentran saturadas, sobre todo en esta época de fin de año que los pedidos aumentan.

Una meta para Íngrid es emplear a más personas, abrir un local más grande e incorporar más prendas para los arreglos como sacos porque ahora la mayoría de los pedidos que toman son blusas y vestidos.

Entre la innovación de la clínica se encuentra la posibilidad de “levantar pedidos” con la ambulancia que pasa a recoger las prendas que necesitan reparación. Por el momento el servicio de delivery se concentra en Asunción y próximamente se podrá extender a otras ciudades, de acuerdo a la demanda.

“Cuando me avisan cada semana voy, tomo las medidas y traigo las prendas a la clínica y para estas fiestas ya solo tomamos casos de mucha urgencia porque estamos llenas”, explicó.

La Clínica del Vestido atiende de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 y los sábados de 10:00 a 16:00 en el local ubicado en Soldado Ovelar 1316, Zona Sur de Fernando de la Mora. El contacto es 0981372930.

Turbantes para mujeres en tratamiento contra el cáncer

Íngrid, también conocida como Akâtrapo tiene un estilo peculiar ya que entre los accesorios que forman parte de su vestimenta están los coloridos turbantes que adornan su cabeza.

Son creadores por ella y hace años forman parte de su vestuario, colocarlos lleva práctica y decidió que eso que aprendió llevaría a personas que lo podrían aprovechar y fue así que juntó pañoletas de todos los colores y la llevó a las pacientes en tratamiento contra el cáncer que aprendieron a colocárselos y jugar con la creatividad ya que son pañoletas que se convierten en turbantes que combinan texturas y colores.

Así llegó hasta el Hospital de Clínicas y fue invitada a visitar a otras pacientes en quienes despertó el interés. “Lo hago de corazón y lo voy a seguir haciendo, donde me pidan voy y les muestro y el local está abierto para las personas que quieren donar las pañoletas para tener más disponibilidad y llegar a más mujeres”, puntualizó.