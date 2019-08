El director paraguayo de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos falta a la verdad cuando afirma que la entidad ahorró US$ 600 mil con la adquisición de 300 motos para el Grupo Lince. Sólo licitó las primeras 100 motos en enero, las otras 200 compró en forma directa del mismo proveedor. Compró motos 2018, modelo que ya se dejó de fabricar el año pasado y sin los tres años de garantía, mantenimiento y equipamiento que establecía la compra en la administración anterior.

POR JORGE TORRES ROMERO

La entidad desembolsó US$ 2.400.000 en total por la compra de 300 motos para el Grupo Lince. El primer pedido, luego de la licitación para la adquisición de las motocicletas se realizó el 15 de enero de este año. Esta partida llegó el 27 de abril, es decir, 102 días en tránsito. El segundo pedido de 200 motos, alegando urgencia y evitando una nueva licitación se realizó el 12 de junio (según orden de compra) y las motos llegaron el 5 de agosto (54 días de tránsito).

Cada moto le costó a la entidad US$ 8 mil, marca Kawasaki modelo KLR 650 año 2018 en remate hasta liquidar stock porque se dejaron de fabricar el año pasado. Diferentes oferentes, representantes de otras marcas de motocicletas que se habían presentado a la licitación convocada en enero señalan que si las autoridades del Ministerio del Interior, la Policía Nacional y la propia EBY ya manejaban que se necesitarían un total de 300 motocicletas, ¿por qué no se incluyó la cantidad realmente necesaria en la licitación de enero?

Si las ofertas de las empresas que se presentaron para la licitación de enero fuese en base a 300 motos y no sobre 100, los montos ofertados hubieran sido distintos e incluso a un precio mucho más conveniente para la entidad. Esto teniendo en cuenta una ecuación lógica que tiene que ver con la economía de escala, a mayor cantidad, mejor precio. Éste es el principal reclamo al proceso.

Las compras de las 300 motos de la marca Kawasaki modelo KLR 650, generan una enorme suspicacia en el sentido de que se pudo haber manejado con antelación la cantidad real que se iba a necesitar, pero sin embargo, se licitaron en base 100, para luego en forma directa otorgar las otras 200 a la misma empresa, que lógicamente, teniendo la información, presentó la oferta más conveniente.

EL ENGAÑO

Nicanor Duarte Frutos, fue consultado ayer en la 780 AM sobre estas compras y declaró que las críticas por la compra de motos siempre se darán. "Nosotros compramos las motos para el Grupo Lince a US$ 8 mil y la administración anterior compró a US$ 10 mil. Es un ahorro", declaró el director de Yacyretá.

Lo que Duarte Frutos no cuenta es que las motos adquiridas en la administración anterior se hicieron con una garantía de fábrica de dos años, más mantenimiento todo pago por tres años que incluye cascos, guantes, protección y todo lo que el piloto necesita. Sin embargo, en esta compra en la era Nicanor sólo se incluyó un año de mantenimiento y con un solo año de garantía.

MOTOS SE DEJARON DE FABRICAR

Las motos KLR 650 adquiridas recientemente por la EBY se lanzó por primera vez en 1987. Hace 32 años se fabrica la misma moto. La KLR650 es por lejos la moto más pesada, menos potente y con mayor consumo en su segmento. Es considerada obsoleta y un dinosaurio por la mayoría de las revistas especializadas en motocicletas. En el 2018 Kawasaki decidió lanzar la última camada de las KLR650 y dar a si fin a 31 años de producción de este modelo. En la página web de la marca, ya se puede ver la alineación de modelos 2020 de la marca, el modelo KLR650 sigue figurando aunque especifica muy bien que las motos son año 2018. Es decir, ya no se fabrican modelos nuevos.

En el portal especializado en tecnologías de motocicletas https://www.tripenmoto.com/el-fin-de-la-kawasaki-klr-650/ se informa que el modelo fue descontinuado a partir del 1 de Octubre de 2018, ya que el stock remanente es reducido. La misma será ofrecida con un descuento, para deshacerse del stock remanente