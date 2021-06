A la hora de analizar la situación financiera de un país, la coyuntura política impone un condicionante imposible de ignorar. En tal sentido, tras la sorpresiva renovación de la Mesa Directiva ayer martes, mediante una alianza de Óscar Salomón con el Frente Guasu y otros partidos de la izquierda, se teme que ciertos proyectos de quienes lo votaron ganen más espacio en el pleno, entre ellos, el que despenaliza la propiedad privada, presentado por Pedro Santacruz del PDP.

“Si tenemos al vicepresidente del Senado con un discurso agresivo contra la propiedad privada, eso es lo peor que nos puede pasar, va a terminar afectando la inversión, no solo la extranjera que va a tener más dudas para venir a Paraguay, sino de los mismos paraguayos, por tanto va a crear menos puestos de trabajo” advirtió el analista y expresidente del BCP, Carlos Fernández Valdovinos en entrevista con el programa Tempranísimo por Gen.

En cuanto al aspecto impositivo consideró que no es el momento de subir ni de crear nuevos impuestos, debido a que mientras no mejore la calidad del gasto público de nada servirá pagar más tributos si el dinero no será utilizado correctamente.

Respecto a la generación de empleos detalló que en los últimos meses si bien se han creado nuevos puestos laborales, son de mala calidad y por tanto mucho más precarios y peor remunerados que en condiciones normales.

“Eso va afectar el bolsillo, el humor y la confianza de la gente, vamos a tener números macros muy buenos, pero eso no lo va a sentir el ciudadano en general”, opinó Fernández Valdovinos.Consideró que este escenario será muy duro para las políticas públicas que requerirán el doble de esfuerzo para contrarrestar las cifras.