El proyecto de ley “Que establece medidas en el marco del Plan de Recuperación Económica por los efectos causados por la Pandemia COVID-19 o Coronavirus, bajo el eje de protección social” fue sancionado ayer en la Cámara Baja.

Esto incluye un monto de hasta US$ 50.000.000 para Pytyvõ 2.0 del Ministerio de Hacienda; US$ 2.700.00 para Tekoporã del Ministerio de Desarrollo Social; US$ 4.000.000 para “Mi almuerzo escolar en familia” del MEC, US$ 300.000 para Abrazo del Ministerio de la Niñez y US$ 1.000.000 para “Conectividad” de la Secretaría Nacional de la Juventud.

La ley pasa ahora al Poder Ejecutivo para su promulgación y posteriormente quedará a cargo de cada ministerio la ejecución de los recursos en tiempo y forma.

Respecto a Pytyvõ 2.0, de momento no existe calendario de pagos y habrá que esperar que se cumplan los trámites en el Ejecutivo para que luego el Ministerio de Hacienda depure la lista correspondiente al último desembolso. No habrá un nuevo periodo de inscripción.

Otro aspecto del plan de recuperación económica sancionado es el de de inversión a través de la construcción de viviendas que busca asignar recursos al Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, para la construcción de viviendas sociales, dentro del marco del programa del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVIS).