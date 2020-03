El gerente de Prestaciones Económicas del IPS, Pedro Halley indicó que 3mil jubilados de los 7.500 adultos mayores, recibieron la tarjeta de débito para cobrar sus respectivas pensiones. Añadió que la entrega se realizó el 26 de marzo pasado y dichos pagos comenzaron al día siguiente.

“Se les va a enviar vía courier en sus casas para que no salgan a buscar. Las entregas comenzaron el jueves, viernes y continúa el martes de la semana que viene. Los que aún no recibieron tienen que comunicarse e indicar su situación. La mayoría no recibió porque seguro falló en algún dato como la dirección de su domicilio”, expresó a la 970 AM el Gerente Halley.

En total, unos 7.500 jubilados y pensionados cobrarán sus haberes bajo este sistema.

¿A qué número deben comunicarse los que no recibieron aún la tarjeta?

Las personas que no hayan recibido la llamada del banco se tienen que comunicar al (021) 219-3000, luego presionar la opción 9 y posteriormente se los derivará a unos 70 funcionarios que estarán respondiendo y tomando las informaciones pertinentes de los jubilados.