Ángeles Arriola, directora de Migraciones, dijo a radio Monumental que el pasado lunes 1 de marzo, unos 50 compatriotas que fueron de vacaciones, quisieron ingresar al país sin cumplir el protocolo dispuesto por el Ministerio de Salud.

“El operativo se realiza en la zona del Puente de la Amistad. Ahí se detectó que no tenían los documentos correspondientes y se los llevó para llenar la ficha, con todos sus datos y pasar a Vigilancia de la Salud. Es notable como hasta ahora no se cumple, es como si tuviéramos que actuar de niñeros porque no se está tomando conciencia para nada”, expresó Arriola.

La directora explicó que el operativo “Intra Frontera” en la zona del Puente Internacional con controles aleatorios de ingreso y salida del país, es para verificar los documentos de viaje de ciudadanos extranjeros.

Por otra parte, indicó que ya son pocos los paraguayos que van de vacaciones al Brasil, pero en contrapartida, son muchos los que regresan, manteniéndose entre 200 a 250 los que ingresan por día al país.

El citado operativo dio como resultado hasta el momento de 58 extranjeros expulsados por falta de documentaciones, 1 ciudadano brasileño detenido que contaba con orden de captura, 4 notificaciones a estudiantes extranjeros sin documento de residencia en Paraguay y la captación de 50 ciudadanos paraguayos vacacionistas que pretendían ingresar al territorio nacional sin presentar el protocolo sanitario correspondiente.