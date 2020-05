Alrededor del 50 por ciento de los pacientes positivos para COVID-19 pueden ser asintomáticos y muchos de ellos no están siendo detectados porque la persona no se entera que el virus está cursando en su organismo. Ante esta situación las medidas sanitarias como el lavado de manos y el distanciamiento pueden evitar el aumento de contagios.

Sin desarrollar síntomas, las personas que dan positivo de todas formas tienen la carga viral para contagiar a quienes tienen alrededor y en eso radica el problema de este tipo de pacientes.

Al no presentar síntomas no contagian tosiendo o estornudando pero sí pueden hacerlo si no se toman las medidas sanitarias como el lavado de manos ya que sin esta práctica una persona infectada puede tocarse la nariz, boca u ojos y luego llevar sus secreciones a superficies de uso común que al entrar en contacto con otras personas permite que el virus continúe su camino para nuevos casos.

El Doctor José Fusillo, médico neumólogo del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y del Ambiente (Ineram) señaló que este tipo de pacientes representa entre el 30 y 50 por ciento y en los albergues los casi 300 detectados son asintomáticos.

De ahí la importancia del lavado frecuente de manos en forma correcta y mantener el distanciamiento de dos metros entre personas, estas son medidas válidas tanto para los que presentan síntomas como para los que pueden tener el virus sin saberlo y así se evitan nuevos contagios.

Debido al riesgo que representa este tipo de pacientes, el profesional afirmó que lo ideal es aumentar los test para personas que pudieron haber tenido un contacto riesgoso y poder realizar el aislamiento correspondiente.

En ese sentido, indicó que se podría optar por realizar test en forma aleatoria casa por casa y que si bien tanto en la Costanera como en San Lorenzo, ya se hacen algunos a personas de este tipo.

“Todos los días tenemos pacientes positivos y no todos tienen síntomas y el parámetro para hacerse el test son los 5 días a partir del momento en que se pudo dar el contacto”, agregó.

Indicó que tras dar positivo sin síntomas, los mismos pacientes luego recuerdan que 10 días atrás tuvieron alguna molestia ya sea en la garganta o las vías respiratorias pero esto también podrían tratarse de síntomas fantasmas al enterarse de su resultado.