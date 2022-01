​Según datos de la Dirección de Meteorología, en la jornada de ayer martes un total de 14 localidades batieron nuevos récords en cuanto a temperatura máxima diaria.

Los valores más altos de temperatura se concentraron en áreas del centro - oeste de la Región Occidental y el centro de la Región Oriental, indica el informe.

Una de las que registró la temperatura más elevada fue Pozo Colorado, con 42,8º C, seguido de Mariscal Estigarribia con 42,6º C. Así también, se encuentran Villarrica (41º C), Coronel Oviedo (40,8º C), General Bruguez (40,5º C), Concepción, San Estanislao y Paraguari (todas con 40,4º C).

Las demás localidades que registraron estos nuevos récords de temperatura máxima son San Juan Bautista, Caazapá, Capitán Meza, Encarnación, Minga Guazú y Salto del Guairá, todas ellas sin llegar a alcanzar los 40º C.