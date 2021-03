En entrevista con la radio 650 AM, el nuevo titular del IPS, Vicente Bataglia, indicó que está al frente de un gran desafío y que la primera semana fue muy pesada.

Detalló que ya estuvo trabajando con la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) para que en los próximos días se publique el llamado a licitación del atracurio; esta adquisición se hará por vía de la excepción, de modo a acelerar el proceso y dar tranquilidad a los asegurados.

Por otra parte comentó que las 106 camas de UTI en todo el país que fueron habilitadas solo para el Covid-19 están totalmente ocupadas. “Estamos trabajando para habilitar 25 camas en el interior y 16 camas de terapia en INGAVI”, resaltó al respecto.

Así también refirió que a la par que se ocupa de la crisis sanitaria, debe analizar los cambios internos en la previsional. En ese sentido contó que todos los directores y gerentes pusieron sus cargos a disposición y que él está en la búsqueda de los mejores perfiles para que ocupen esos puestos.

Respecto al plano político, dijo que tiene una condición de afiliado al Partido Colorado desde hace 40 años y que nunca negó esa situación. “Todos me conocen, el que trabajó conmigo sabe cómo me manejo y cómo me manejé siempre. No necesito desmarcarme de nadie”, dijo sobre sus vínculos con la senadora colorada Lilian Samaniego, la considerada “reina del IPS”.