La gestión de la Universidad del Sentido estará a cargo de la Pontificia Scholas Occurrentes. “En esta nueva crisis que hoy enfrenta la humanidad, quiero celebrar que Scholas, como una comunidad que educa, como una intuición que crece, abra las puertas de la Universidad del Sentido”, fueron las palabras de Su Santidad en la sede virtual de la fundación.

Por su parte, las Primeras Damas de América Latina y el Caribe, integrantes de la Alianza de Cónyuges de Jefes de Estado y Representantes, ALMA, y de la Red de Acción de Cónyuges de Líderes del CARICOM, SCLAN, por sus siglas en inglés, a través de sus mensajes, enviaron una señal de unidad, esperanza y compromiso hacia el cuidado y conservación de la naturaleza y biodiversidad.

Silvana Abdo, de Paraguay, Fabiola Yáñez, de Argentina; Kim Simplis Barrow, de Belice; Michelle Bolsonaro, de Brasil; María Juliana Ruiz, de Colombia; Claudia Dobles Camargo, de Costa Rica; Rocío González de Moreno, de Ecuador; Ana García de Hernández, de Honduras y Yazmín Colón de Cortizo, de Panamá presentaron un video mostrando a los jóvenes de sus países cómo responder al llamado del Papa sobre el cuidado del medio ambiente a través de la Cultura del Encuentro.

Cada Primera Dama, mostró una maceta con la flor representativa de sus respectivos países, como símbolo de respeto y compromiso hacia la madre naturaleza.

En este día especial, establecido como el Día Mundial del Medio Ambiente por la ONU, Su Santidad quiso estar presente junto a miles de jóvenes de 170 ciudades de distintas partes del mundo. El encuentro virtual comenzó con un repaso por la memoria e hitos de la Fundación Scholas. Como hito fundacional se pudo ver y recordar a Lionel Messi y Gianluigi Buffon. Además, se pudo recordar cómo poco a poco Scholas ha creado puentes y abierto puertas en toda la geografía mundial, con la apertura de sus 15 sedes regionales, en 190 países, entre las más recientes las de Mozambique, Haití, Estados Unidos, Japón, Chile, y ahora su sede virtual.

Una educación que no escucha, no es educación

Durante el encuentro virtual el Papa Francisco se dirigió a la comunidad: “La educación crea cultura, o no educa. Una educación que no escucha, no educa. La educación nos enseña a celebrar, o no educa.

Así mismo, remarcó su mensaje de los tres lenguajes: “Lenguaje de la cabeza, del corazón y de las manos, sincronizados. Cabeza, corazón y manos creciendo armónicamente.

Y continuó su mensaje: “Por eso, en esta nueva crisis que hoy enfrenta la humanidad, donde la cultura demostró haber perdido su vitalidad, quiero celebrar que Scholas, como una comunidad que educa, como una intuición que crece, abra las puertas de la Universidad del Sentido, porque educar es buscar el sentido de las cosas. Reuniendo el sueño de los niños y los jóvenes con la experiencia de los adultos y los viejos, ese encuentro tiene que darse siempre, si no, no hay humanidad, porque no hay raíces, no hay historia, no hay promesa, no hay crecimiento, no hay sueños, no hay profecía”.

Durante su intervención, la Primera Dama de nuestro país, Silvana Abdo, manifestó que “Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Este es el momento de asumir una responsabilidad auténtica por los demás y por el mundo para lograr la cultura de encuentro.”