“No hay quejas, no encuentro quejas en las aulas virtuales, donde hay una interacción entre alumnos de la media que están llevando adelante una plataforma muy poderosa en muchos recursos. Todas las plataformas son gratuitas, las telefonías no cobran, mirar la televisión te sale gratis”, expresó Eduardo Petta en contacto con 1000 AM.

Sin embargo, los padres y estudiantes cuestionan la dificultad para acceder a las clases a distancia y muchos temen perder el año lectivo.

Especialmente en las zonas rurales, los padres cuestionan la falta de acceso a internet para poder descargar las tareas diarias. Muchos incluso deben trepar hasta lo más alto de un árbol para obtener señal.

Otros progenitores señalan que tienen solamente un celular en una casa y los alumnos deben esperar que su hermano termine la tarea para poder hacer su deber. Esto retrasa y dificulta el aprendizaje.

Las actividades educativas de todas las instituciones del país fueron suspendidas con el fin de evitar la propagación masiva del COVID-19. El presidente de la República Mario Abdo se reunió anoche con el ministro de Educación Eduardo Petta, con quien evaluó todas las opciones para definir el calendario escolar. No obstante, será la conversación que mantenga con Julio Mazzoleni, la que confirme qué camino tomar.