El parto por cesárea es un procedimiento quirúrgico que se utiliza en situaciones donde se vea amenazada la vida de la madre y del bebé. No obstante, en nuestro país actualmente se supera la tasa permitida en esta práctica, que no es aconsejable ya que repercute sobre la salud del recién nacido.

“Es una de las grandes locura de la medicina, la cesárea”, expresó a 1080 AM el Dr. Pío Alfieri, director del Hospital Acosta Ñu, al ser consultado sobre este método alternativo de parto.

A su vez, explicó que la misma es una intervención quirúrgica que se utiliza y que implica salvar la vida de la madre o del bebé, dependiendo de la situación que sea.

No obstante, sostuvo que pasar la tasa del 15% de este tipo de alumbramiento al 70 u 80% en nuestro país es una aberración, y según su criterio, no solo es antiético sino que además antijurídico, porque es una cirugía mayor que repercute sobre la salud del recién nacido, ya que no cumple las 40 semanas de gestación, tiempo que se requiere para la correcta madurez del feto.

“El bebé que nace por cesárea antes de las 40 semanas tendrá problemas de salud durante toda su vida, eso no se discute. La tasa de este tipo de parto en un hospital de referencia no puede pasar la tasa del 20%”, apuntó.