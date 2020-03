El IPS de Ingavi fue nominado por el Ministerio de Salud como centro de referencia para el Covid-19, sin embargo, hoy cuenta con solo ocho lugares para la unidad de terapia intensiva, según confirmó el presidente Andrés Gubetich.

Sobre los motivos de esta escasez, explicó: “Porque no está presupuestado, es lo que me pregunté el día dos que entre a la institución”, explicó Gubetich en contacto con la 730 AM.

No obstante aclaró que desde hace cinco meses están buscando los mecanismos legales que permitan hacer reprogramaciones presupuestarias para obtener recursos y acelerar procesos licitatorios.

La capacidad edilicia permite albergar 600 camas, pero para el área de cuidados intensivos es posible alcanzar 45 camas, aunque en un corto plazo solo a 20.

El Instituto de Previsión Social posee hoy cerca de 700.000 cotizantes y 1.500.000 beneficiarios, además de 65.000 jubilados y 17.000 funcionarios.