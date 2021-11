En entrevista con el canal Gen y radio Universo, el neumólogo del Ineram, José Fusillo, expresó su preocupación por el estancamiento que sufre el proceso de vacunación anticovid especialmente por la desinformación que circula sobre este biólogico.

“Más que movimiento o personas antivacunas, aquí en Paraguay hay personas mal informadas, temerosas o que perdieron el temor a la enfermedad, pensando que la pandemia ya terminó. Esa actitud triunfalista hace que se deje la inmunización de lado siendo que es muy importante”, argumentó el médico.

A su parecer es muy complejo hablar de sanciones punitivas para los no vacunados porque la normativa vigente no permite esto. En cambio resaltó que está fallando la parte informativa de los organismos del Estado. “Hoy la gente se está informando de personas que no tienen ningún criterio científico. Las noticias falsas corren más rápido que las noticias reales”, agregó.

“El principal problema del estancamiento de la vacunación se da fuera de Asunción y Central. Este es un fenómeno nuevo, hay gente en el interior que nunca se vacunó de nada”, dijo.

Así también Fusillo instó a que se realicen charlas casa por casa para explicar a la ciudadanía la importancia de las dosis anticovid.

Por otro lado, respecto a la situación actual en el Ineram, el profesional precisó que la semana pasada tuvo un llamativo pero pequeño pico de casos Covid. “Tuvimos 26 ingresos, fue muy alarmante, pero esta semana se estabilizó y hoy tenemos a ocho internados, de los cuales uno está en sala común y siete en cuidados críticos; solo uno está vacunado”, reveló.

Fusillo comentó que Ciudad del Este está ingresando nuevamente a una fase crítica, donde los hospitales se están llenando de vuelta. “Estamos en alerta y preocupados”, reconoció.