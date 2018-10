El domingo 23 de setiembre ya en horas de la tarde-noche, Melissa Fernández intentó ingresar a su domicilio ubicado a la altura del kilómetro 30 y 1/2 de la ruta 2 en Itauguá, en las inmediaciones del club 12 de Octubre. Cuando llegó hasta el portón de su garaje se encontró con una camioneta y un grupo de personas ingiriendo alcohol, con la música a todo volumen.

Melissa, en una entrevista con SNT, mencionó que no es la primera vez que borrachos bloquean el acceso a su vivienda y que ya en reiteradas ocasiones denunciaron el hecho a la comisaría jurisdiccional pero que no obtuvieron respuesta.

Los hechos acontecidos fueron captados por cámaras de circuito cerrado. En las imágenes se observa a Melissa pidiendo a los hombres retirarse del lugar. Entre ellos se encontraba una persona de nombre Javier Aquino, más conocido como “Bebeto”, quien reside en el límite entre Itauguá e Ypacaraí en una zona conocida como Cerrito.

Javier, al sacar su camioneta, amaga con atropellar a Melissa y llega a tocarla con la parte frontal. Nerviosa y temerosa de su vida, Melissa reacciona y quiebra un plástico adherido al capó del vehículo.

El hecho enerva a Aquino quien, en total estado de ebriedad, increpa a Melissa propinándole un golpe. El novio de la mujer se puso entre ambos para que la agresión no continúe. Luego, “Bebeto” saca su vehículo, lo estaciona en la banquina y desciende del mismo para dirigirse nuevamente hacia Melissa.

Aquino decide quebrar el parabrisas del vehículo de Melissa, un Hyundai tipo i10, y posteriormente la golpea con una patada, en plena ruta.

En todo momento se observa a Melissa tratando de comunicarse por teléfono. Según mencionó en la entrevista, intentó hablar con su padre pero este no le atendió por lo que decidió llamar a la comisaría, donde tampoco le atendieron.

Melissa fue hasta la comisaría a radicar la denuncia y el juez que atendió la causa fijó la audiencia para el 10 de octubre pero Javier no se presentó. La audiencia fue pospuesta para el 30 de octubre.

La mujer expresó que “Bebeto” intentó comunicarse en reiteradas ocasiones con ella pero que no leyó sus mensajes. Harta de la situación y de la displicencia policial, Melissa alzó los videos a las redes sociales. “No volvería a hacer eso ahora. Como me dijo mi familia: no vale la pena morirse por este inadaptado”, sostuvo.