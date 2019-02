El político y comunicador Camilo Soares acusó a Mario Ferreiro y su equipo por no cumplir con él. Según denunció, por la culpa del intendente asunceno fue desalojado de su vivienda, la cual había sido hipotecada para solventar la campaña política del jefe comunal.

Consultado al respecto, Mario Ferreiro intentó poner paños frío a la polémica y dijo a la 650 AM que la situación es comparable a una pelea entre parientes por alguna sucesión de bienes. “Hasta con tus hermanos tenés problemas cuando hay repartición de bienes (de alguna herencia), lo mismo me pasa con Camilo y hasta ahí quiero llegar. Es como hablar de mi hermano, los hermanos también se pelean, pero tarde o temprano se reconcilian”, dijo.

Al insistírsele sobre qué pasó realmente con Camilo, respondió: “Como se puso de moda: hasta ahí te puedo decir. Espero que alguna vez nos reencontremos. Es muy difícil estar en la Municipalidad y atender también problemas particulares. Si tengo un problema con una persona, tengo que solucionarlo privadamente y no en un show”.

Sobre la deuda que reclama el denunciante, el jefe comunal dijo que espera alguna documentación que respalde eso. “No tengo conocimiento de eso a nivel documental”, lanzó.

"Respeto lo que pueda decir Camilo Soares, tiene derecho a dar su descargo. Los grupos políticos también suelen tener estas crisis. No tendría que ser una comidilla una situación de crisis personal o financiera, yo espero que pueda solucionar eso”.

Ferreiro indicó que no accionará judicialmente y tampoco irá a los golpes con Soares. “No voy a generar esto a una cuestión personal o que se preste a la comidilla. Todos tuvimos momentos mejores o peores en cuestión de finanzas. Esas cosas se manejan privadamente. Yo en mi vida he ganado y perdido cosas”, puntualizó.

CAMILO: “CREÍ EN LA CAUSA, PERO ME DEJARON EN BOLA”

“Yo perdí la casa por gente vinculada al intendente Ferreiro. Cuando cae Lugo en el 2012, Mario renunció a los medios y estaba en campaña, nadie quería ponerse. Yo me ofrecí creyendo en la causa, puse a disposición lo poco que tenía que era una casa que ni siquiera estaba pagada en su totalidad. Se hace el trato con una usurera, una delincuente también, pero se necesitaba plata en ese momento”, explicó en su programa radial Soares.

“Me dejaron en bola, no se pagó más. Le reclamé a Mario Ferreiro y me dijo que él no manejaba la situación”, subrayó.

Camilo responsabilizó de lo ocurrido al entorno del actual intendente de Asunción. Entre ellos, el principal, su jefe de Gabinete Marcelo Mancuello.

También apuntó al concejal Rodrigo “Buye” Buongermini. “Es un traficador (sic) de influencias serial. Es un delincuente, apenas tuvo un cargo y plata, enloqueció. Se pasó transando todo este periodo”, señaló.

Otras de las personas señaladas por Soares, es la diputada Rocío Casco. “Se quebró moralmente. Éticamente se fundió. Parece que haber sido diputada le enloqueció y le transformó el cerebro. Ella avaló todo esto”, indicó.

Además, dijo que otro de los que “perjudica enormemente” al intendente Ferreiro, es su hermano Adolfo.

“Yo no digo estas acusaciones, por decir nada más. Tengo formas de probar todo lo que digo. Esa gente tomó mis críticas políticas y dijeron: ¡Vamos a cagarle a Camilo! Así perdí mi casa”, manifestó Camilo.