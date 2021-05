Según Enrique López Arce, una cuarentena total afectaría a más del 60% de la fuerza laboral y en especial al sector de las Mipymes.

El especialista en empleo detalló que 1.123.000 cuentapropistas que viven del día a día se verán obligados a parar, como así también 222.000 ciudadanos del personal doméstico, 1.336.000 del sector privado asalariado y 150.000 empleadores.

López Arce señaló que nuevamente el sector de los Servicios, el cual pasó de dar trabajo a 848.000 a solo 775.000 personas en un trimestre, y el sector de los Comercios, que pasó de 980.000 personas a unas 800.000, estarían muy golpeados.

De acuerdo al análisis del experto, las suspensiones se aumentarían en un 300% y el nuevo empleo se estancaría. “Lo peor es que la Cuarentena Total no es la solución, pues no hay gestión de controlar. Una parte que ya no respeta, lo seguiría sin hacer, por lo que la eficacia sería mínima”, agregó.

El neumólogo del Ineram, Carlos Morínigo, solicitó a las autoridades implementar una cuarentena total por 10 o 15 días, para descomprimir la situación epidemiológica actual. El ministro de Salud, Julio Borba, mencionó que estarán evaluando en Presidencia qué medida será adoptada ante la crisis sanitaria que se registra por la expansión del virus.