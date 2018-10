El ministro, en entrevista con la 970 AM, fue consultado sobre la falta de comunicación entre el presidente y sus colaboradores. La periodista Francisca Pereira le puso como ejemplo las declaraciones del ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor que había dicho que el Grupo Lince no estaba en funcionamiento porque las motocicletas estaban descompuestas y que hoy tuvo que salir a aclarar que los biciclos sí tenían garantía de la empresa KTM.

También se le puso como ejemplo que Abdo Benítez había dicho que no sabe quiénes serán los designados como ministros de la Corte, pero que el líder de la bancada oficialista en el Congreso dijo que “el presidente está al tanto”.

Ante ambos ejemplos, Peralta Vierci respondió: “Yo creo que no. Tomaste dos ejemplos que demuestran eso (falta de comunicación), pero seguramente y seguro hay otros ejemplos que demuestran lo contrario. La comunicación no es perfecta. Ha situaciones que no comunican y se comunican bien, se comunica en forma y otras no, como estos ejemplos que estás dando. No implica que haya una descoordinación. Es parte de la dinámica”.

Expresó que la comunicación “es muy dinámica” y que muchas veces uno comunica en base a la información que tiene y a veces se tienen datos equivocados o parciales. “Eso es parte de la dinámica de la comunicación. En 10 cosas que comunicas ocho son certeras y coordinadas y dos pueden ser que no estén lo suficientemente coordinadas y bien logradas”, significó.

Con respecto al proyecto de ley que crea el Ministerio de Tecnología y Comunicaciones, más conocido como “Superministerio”, expresó que ya entró en el Senado y fue girado a comisiones. Este miércoles se debatió el proyecto en la Comisión de Legislación y dijo que fue invitado para la reunión.

Sobre la situación de la Conatel, dijo que el objetivo del Ministerio es ser el nexo de la entidad con el Poder Ejecutivo. Sostuvo que actualmente la entidad reguladora de telecomunicaciones tiene como vínculo con la Presidencia al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones pero será el Micotic el que será más afín a su esencia misional.