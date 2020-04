La suspensión temporal de empleos a partir de la emergencia sanitaria ya afecta a 30.000 trabajadores con un rango de dos salarios mínimos y esto corresponde a un universo de 505.000 trabajadores formales.

“Esto va a crecer, el ministerio seguirá enviando la empresas con sus listas de suspensión laboral”, afirmó Pedro Halley, gerente de Prestaciones de IPS en entrevista con Telefuturo.

De esta cifra se calcula que quedará en la misma situación el 70% del total, unos 304.000 trabajadores lo que representa 70 millones de dólares de los 100 millones que dio el Estado.

Los parámetros para el pago previsto por IPS es el 50% del salario mínimo, es decir, G. 1.096.000 por persona y que la empresa esté al día en la cuota de febrero.

“Estos son los filtros que el IPS estableció y estamos esperando el proyecto de decreto para mañana o pasado y las transferencias también se aguarda para mañana y en el plazo de 24 a 48 horas se estaría desembolsando vía BNF”, adelantó Halley.

Destacó que en caso de ampliarse el tiempo de la suspensión temporal de contratos y menos aporte para IPS por parte de los empleadores y empleados tendrá su impacto además de aumentar la cantidad de reposos por COVID-19 que hasta el momento son 30.

“A nivel interno ya estamos viendo problemas, el problema es que el fondo de salud es un programa presupuestario, no hay reservas, inversiones ni nada que gastar, no entra plata, lo que va a ocurrir el desaceleramiento de aportes, no tanto en pensiones, pero salud es un programa de gestión directa, si no entra plata no hay plata y también están los reposos”, señaló.

Consideró que se deben tener en cuenta que el coronavirus tiene una alta tasa de contagiosidad y si bien son 30 los reposos, cada paciente y aportante implica un grupo familiar y laboral que está expuesto.