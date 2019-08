Itaipú: alertan que comisión de notables podría servir de ‘blanqueo’

El diputado Édgar Acosta advirtió que la comisión asesora de la renegociación del Anexo C podría servir para un “blanqueo” y cuestionó que no fue una designación hecha vía ley y no tendrá decisiones de carácter vinculante.