Sofia Scheid, doctora en Educación, indicó al canal Gen y radio Universo que justo el recorte se da en un momento en que justamente se requiere lo contrario: una mayor inversión en el sistema educativo.

"Los recursos que tenemos son insuficientes. Necesitamos infraestructura digital para este nuevo aprendizaje. Si tenemos una quita de 40 millones de dólares, será una debilidad tremenda en un sistema altamente debilitado. Tenemos presupuesto de 1900”, indicó.

A su parecer se debe triplicar o incluso quintuplicar la ayuda a la Primera Infancia y potenciar los laboratorios en informática.

"Me parece una barbaridad, un despropósito que no estén sabiendo lo que está pasando en educación. Lo que tendría que hacer el Parlamento es reunir a toda la sociedad y mostrar eso que dicen que no está en riesgo”, esgrimió la experta.

La Comisión Bicameral de Presupuesto decidió recortar US$ 17 millones al Fondo de Excelencia para la Educación y la Investigación (FEEI), para destinarlos a cubrir gastos del sector público y de partidos políticos.