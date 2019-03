Entre los llamativos casos aparece el de la hija del presidente de la seccional colorada Nº 1 local, el concejal suplente Raúl Vera. Se trata de Diana Vera (18).

También fueron beneficiados el joven Alan Diel, hijo del ingiero brasileño Luis Diel, director de Efisa Empresas Forestales SA, y la joven Milagros Martínez Almada. El primero se pasa publicando fotografías en sus redes sociales de los viajes a Estados Unidos, de sus vuelos y buceos, mientras que la segunda suele vacacionar por lugares paradisiacos como Punta Cana.

PEDIDO DE INFORME

La senadora del Frente Guasu, Esperanza Martínez, manifestó que sería importante que la Comisión de Educación del Senado evalúe el proceso de selección de estas becas, sobretodo para que este Gobierno garantice realmente la trasparencia.

Carlos Rejala, diputado por el partido “Hagamos”, ya hizo un pedido de informes a la Itaipú Binacional por las denuncias sobre irregularidades en el criterio de evaluación y elección de los becarios.

“El sector más vulnerable es el de los jóvenes y no podemos jugar con sus sueños”, indicó el diputado en la 780 AM, añadiendo que ojalá no se caiga en el viejo vicio de favorecer a los parientes de políticos