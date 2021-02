Ante la desesperación por la falta de trabajo, un albañil intentó robar unos paquetes de carne envasada de un supermercado para poder alimentar a su familia, pero inmediatamente se arrepintió y los dejó en el congelador, sin embargo, fue denunciado por los guardias del establecimiento, la fiscalía lo imputó e incluso ordenó su detención. Ahora consiguió su libertad al probarse que no hubo delito.

El albañil Osvaldo Segovia fue el pasado 21 de enero al supermercado La Bomba, ubicado sobre la avenida Fernando de la Mora, donde agarró varias mercaderías y ocultó entre sus ropas dos paquetes de carne envasada. Pese a la terrible necesidad que pasaba por la falta de trabajo, el hombre se arrepintió de lo que estaba haciendo y los volvió a dejar en su sitio, según informó Última Hora.

Sin embargo, al llegar a la caja para pagar por un yogurt y unos elementos de uso doméstico, fue retenido por los guardias del súper porque lo habían visto agarrar los paquetes de carne. Tras una inspección al hombre, se constató que no los tenía consigo. Es más, el comprador reconoció que intentó hurtar pero que se arrepintió y mostró a los trabajadores dónde los colocó nuevamente.

La defensora pública Cynthia Giménez comentó a radio Monumental que pese a que el ciudadano desistió del hurto, los encargados del establecimiento lo denunciaron ante la Policía y la fiscala Rosa Noguera dispuso su detención y lo imputó por tentativa de hurto.

“Los guardias dijeron que lo vieron llevando los paquetes dentro de la ropa, pero el desistió del intento de robo, y ni tenía consigo la carne cuando fue inspeccionado. Yo por eso solicité su liberación”, dijo. “Él me manifestó que estaba en una situación difícil porque hace tres semanas no tenía contratos para su actividad de albañil y no podía comprar productos caros como la carne”, agregó.

Finalmente, tras estudiar su caso de vuelta, la jueza de Garantías Hilda Benítez Vallejo otorgó la eximición de medidas cautelares y el hombre quedó en libertad.