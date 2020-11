Jóvenes sin enfermedades de base tuvieron casos graves y murieron de COVID-19, recuerdan

El infectólogo Eugenio Báez recordó que varios jóvenes que no tenían enfermedades de base ya fallecieron a causa de complicaciones derivadas del COVID-19, lo cual se convierte en un llamado de atención para no bajar la guardia y no subestimar al virus.