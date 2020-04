Un joven identificado en Twitter como Lucas relató la terrible experiencia que le tocó vivir anoche cuando regresaba a su casa en bicicleta, tras culminar su jornada laboral como cocinero.

Cuando cruzó la Avda. Mariscal López divisó a dos agentes del grupo Lince, quienes en ese momento no le dijeron nada, sin embargo, cuando ingresó a una calle transversal poco iluminada, lo detuvieron.

“A pocas cuadras de llegar me atajaron en la parte más oscura, me pidieron mis documentos, les presenté mi cédula y mis documentos de trabajo, al ver mi billetera con plata me dicen que no es mi cédula, porque ahora tengo barba”, contó Lucas.

Malditos linces, maldita policía maleducada. pic.twitter.com/n4mv2HSKnu — Lucas Skywalker (@lucasszaran) April 4, 2020

Comentó que los agentes revisaron la billetera y encontraron 450.000 guaraníes. “De ahí sacan 50.000 y me dicen, esto es porque sos un payaso. ¿Esto es lo que merecemos nosotros? ¿Cuá es el poder que le dan a estos estúpidos maleducados?”, se preguntó el cocinero.

Aclaró que no tiene videos, ni fotografías de lo acontecido porque prefirió no sacar su celular, para evitar que también se lo quiten. Recalcó que los intervinientes ni siquiera llevaban portanombres y que no hay manera de denunciarlos con identificación.

La Fiscalía de Derechos Humanos tiene a su cargo la investigación de procedimientos abusivos del Grupo Lince o de cualquier otra división policial y de cualquier atropello contra las personas. Los reportes pueden canalizarse a través del 911, la comisaría más cercana o la Fiscalía de la zona.