Mediante una publicación realizada en la plataforma Change.org, Napout se dirigió a sus amigos y la ciudadanía en general para contar las experiencias que ha afrontado en los últimos meses de reclusión en Estados Unidos.

En el texto, el exdirigente deportivo señala que después de varios meses finalmente pareciera ser que el COVID-19 está cediendo terreno, permitiendo que se relajen las medidas de aislamiento y también que los reos tengan mayores libertades.

Asimismo, asegura que "en prisión, el dolor es siempre tu compañero, que está a tu lado y no te deja solo". "Aprendí a vivir con la frase 'un día a la vez'. A veces, es incluso, un minuto a la vez y cuando se acaba el día agradecemos a Dios que estamos un día más cerca de nuestra tierra, un día más cerca de la familia, un día más cerca de ustedes mis amigos. Volver a la familia y saber que cuento con amigos como ustedes es una energía que no se puede cuantificar de ningún modo, y me impulsa a no rendirme nunca".

En otra parte de la carta Juan Ángel Napout menciona que en Brooklyn logró trabajar en la cocina gracias a un compatriota al que conoció y que trabajó durante 10 meses y los últimos meses doble turno. En ese orden de cosas, puntualiza que "en la cocina encontré equilibrio y paz y las ganas de seguir luchando".

Posteriormente cuando fue trasladado a Miami, pidió para ser tutor y actualmente enseña inglés, español y también imparte clases para los que quieren hacer su bachillerato en prisión. De igual forma, enseña historia y geografía que, según admite, son materias que siempre le fascinaron.

"La paciencia es un arte y aqui se necesita lluvia de paciencia", enfatiza el exdirigente de fútbol.

Napout confirma que sus abogados se encuentran haciendo los trámites para que pueda darse su retorno a nuestro país, buscando que le autoricen a cumplir lo que resta de su condena en una cárcel nacional. "Confío en Dios, en mi familia, en las autoridades y en el apoyo de ustedes para que pueda lograr volver al Paraguay".

Finalmente, agradeció por el respaldo brindado a su familia y en especial a su madre Teresa. "A todos, mi abrazo más sincero".