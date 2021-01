El jefe de Gabinete, Juan Ernesto Villamayor, reiteró en su interpelación que no existió ningún acuerdo con PDVSA y que él no participó del proceso. Aseguró que él simplemente recibió la nota porque es su obligación. Admitió que el exprocurador Sergio Coscia es amigo suyo.

Juan Ernesto Villamayor compareció esta mañana ante la Cámara de Diputados, donde respondió a las 15 preguntas remitidas con una semana de anticipación como parte de la interpelación y posteriormente enfrentó las “repreguntas” de los legisladores.

La mayoría de las veces reiteró la no concreción del acuerdo. “No hubo proceso de negociación ni participación del Gabinete civil, no se puede avanzar en ningún diálogo mientras no tengamos el reconocimiento de la personería jurídica”, expresó Villamayor.

Añadió que como jefe de Gabinete es su obligación recibir las notas y que todos los documentos dirigidos al presidente de la República, pasan por él.

Villamayor presumió las victorias que acumuló a nivel internacional contra el Estado paraguayo y sostuvo que solamente los que tienen conocimientos jurídicos pueden entender bien lo que él dice.

En su exposición mostró un correo electrónico del entonces procurador, Sergio Coscia, quien en el mensaje daba la misma respuesta que hoy repite Villamayor: que PDVSA de Guaidó carece hoy de personería jurídica ante el Tribunal Arbitral de París.

El acuerdo arbitral establece quién es la autoridad administradora, cómo se conforma y si hay acuerdo para celebrar el contrato.

Con este documento en formato digital, buscó demostrar que la nota llegó también a la Procuraduría General y que la respuesta siempre fue la misma. Además reconoció que Sergio Coscia forma parte de su estudio jurídico y que es su amigo.

EXCLUSIÓN DE CANCILLERÍA

Según Villamayor, la exclusión del Ministerio de Relaciones Exteriores, dentro de este “fallido acuerdo”, fue responsabilidad de Venezuela, que dejó fuera a Cancillería de manera sistemática.

Esto, debido a que Petropar cuenta con suficiente personería jurídica para mantener las tratativas con PDVSA.

VIDAL

En cuanto a la contratación de de Sebastián Vidal (tío de Abdo) como abogado de PDVSA, contestó que no es su responsabilidad y que en ningún momento se le adjudicó ningún delito ni a Vidal ni a Javier Troconis, designado para gestionar los activos de Venezuela en el exterior.

DESMIENTE AL PROPIO PORTAL DEL GOBIERNO

Una publicación de la agencia del Gobierno, IP Paraguay, con fecha del 26 de marzo del 2019, señalaba que Patricia Samudio, entonces presidenta de Petropar, comunicaba con bombos y platillos Tribunal Arbitral de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) de París, Francia, reconoció a las autoridades designadas por Juan Guaidó y puso en pausa cualquier tipo de negociación con el gobierno de Nicolas Maduro.

En la ocasión, Iván Filartiga, asesor jurídico de la Presidencia de Petropar, explicó que la forma de pago y otros aspectos se deberán negociar con las autoridades designadas por Guaidó y suspender cualquier tipo de conversación con el gobierno de Maduro.

Al respecto, Villamayor afirmó que la publicación es falsa y que para que Paraguay acepte pagar la deuda deben haber solamente dos partes, sin embargo, en este momento hay tres: Petropar, PDVSa Maduro y PDVSA Guaidó, por lo que se corría el riesgo de pagar y que no se reconozca el desembolso.

El espacio de repreguntas continúa sin interrupción esta siesta.