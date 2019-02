Las empresas de medicina pre paga ya no cubren el servicio de los médicos anestesiólogos y estos deben cobrar sus honorarios en forma directa al paciente. La rescisión del convenio entre las empresas y la Sociedad Paraguaya de Anestesiología se dio en medio de negociaciones para mejorar los contratos y aranceles de los médicos agremiados.

La Sociedad Paraguaya de Anestesiología comunicó a sus asociados que la Cámara de Instituciones Médicas Asistenciales del Paraguay (CIMAP) de manera unilateral rescindió el convenio de relacionamiento entre la SPA y las empresas pre pagas de medicina, por lo tanto, los médicos anestesiólogos deben cobrar sus honorarios directamente con el paciente tratado.

Los profesionales tienen la libertad de liquidar sus honorarios con cargo a los pacientes en base a la tabla de aranceles vigentes con los agregados correspondientes por falta de cobertura como extremos de edad, horarios nocturnos y recargos por fin de semana.

La SPA prohíbe a sus agremiados la firma de cualquier tipo de contrato individual con ninguna empresa de medicina pre paga perteneciente a la CIMAP y los que lo hagan se exponen a ser expulsados del gremio.

“Nosotros estábamos en negociaciones con las diferentes empresas pre pagas para conseguir las mejoras en los contratos de prestación de servicios así como los arancelarios porque hace tiempo estamos recibiendo un honorario muy por debajo de lo que corresponde”, afirmó la doctora Graciela Escobar, presidenta de la SPA.

La rescisión del convenio se realizó en medio de las negociaciones sin notificación previa ni a los asegurados ni a las empresas contratantes, agregó la profesional.“Nos sorprendimos más aún porque no había notificación para nadie y estábamos en plena negociación y al ser inmediata la rescisión los servicios ya no eran respaldados por las medicinas pre pagas y tuvimos que facturar nuestros honorarios para los pacientes porque el seguro ya no lo cubría"l, agregó.

Escobar indicó que a partir de ahora los profesionales deben acercarse en forma personal a los pacientes para explicarles la situación, hecho que ya generó problemas entre sus colegas que no pudieron cobrar sus honorarios tras prestar servicios.

“Nuestros honorarios están muy desfasados en comparación a lo que cobran los médicos cirujanos, no llega ni al 10% por poner un ejemplo y la responsabilidad con el paciente es la misma”, afirmó Escobar en contacto con la 650 AM.

Destacó que toda esta situación generada tiene como objetivo es disminuir los costos de las empresas aseguradoras porque es más conveniente pagar un salario a un profesional que el cobro sea por servicio prestado.