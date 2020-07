Una ciudadana esteña le reclamó al intendente Miguel Prieto que use el tapabocas, sin embargo, él respondió que no cree en el coronavirus y que ya no se traga ese “cuento”.

En una entrevista concedida la semana pasada a Ciudad del Este Noticias, el intendente de esa ciudad, Miguel Prieto habló de varios temas sin utilizar mascarilla.

Ante el reclamo de una lugareña que pasaba por la zona, Prieto respondió: “Ahí la señora me dijo que use tapabocas, pero yo en lo personal, que me disculpe, pero ya no creo en el coronavirus, ya no me trago más tanto este cuento”.

Paraguay registra 18 muertes por coronavirus desde el 7 de marzo hasta hoy. La última se sucedió en la tarde-noche de ayer y corresponde precisamente a una mujer oriunda de Ciudad del Este, quien con sus 18 años se convierte en la víctima fatal más joven de esta enfermedad.

Actualmente Ciudad del Este encabeza la lista de mayor cantidad de contagios, con un total de 713 positivos fuera de los albergues, aunque con una cifra abultada por la cantidad de enfermos en la cárcel.