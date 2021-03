Fernando Verón comentó al canal GEN que estaba junto con otros jóvenes universitarios en Colorado Róga cuando un grupo de personas desconocidas irrumpió el sitio portando bombas molotov.

“Nos dijeron: no van a vivir para contar la historia, todos ustedes tienen que morir al igual que Marito y todas las autoridades. Yo me comencé a desesperar porque entraron para matarnos directamente. Pedí auxilio a un guardia que me sacó en andas. Me robaron el celular también”, recordó.

Señaló que en el lugar también reside otro joven con discapacidad identificado como Walter Velázquez. “Este un hospedaje que nos da el presidente del partido Pedro Alliana. Nosotros no tenemos nada que ver con la gestión del presidente de la República ni con este Gobierno, solo vivimos dentro de la residencia colorada. Nosotros somos personas inocentes, Walter y yo no nos podemos defender”, comentó.

Verón mencionó que no posee una casa, por lo que agradeció profundamente al Partido Colorado el hecho de permitirle vivir en el lugar donde antes funcionaba el Diario Patria.

“Es una verdadera lástima lo que pasó, no son ciudadanos, son vándalos los que hicieron esto”, puntualizó el afectado.

Testimonio de Fernando Verón, joven con discapacidad que vive en Colorado Róga.



Más detalles acá: https://t.co/HnmXsaY4oi pic.twitter.com/k2v1uXPMRS — Diario HOY Paraguay (@hoypy) March 18, 2021

Un grupo de manifestantes protagonizó el ataque e incendio de “Colorado Róga”, un lugar que sirve de albergue a delegaciones deportivas y culturales. Esto se dio luego de que los colorados rechazaran el pedido de juicio político a Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez, planteado por la bancada liberal. También una seccional colorada en Luque fue incendiada.