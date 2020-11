En la jornada de ayer se dio a conocer la lista de ganadores de la edición 2020 de la Olimpiada Iberoamericana de Matemática, organizada este año por Perú.

Nuestro país figuró en el podio al obtener la Medalla de Oro en la competencia, la cual fue otorgada a Sebastián Misael Cano Sanabria (17), quien actualmente cursa el Tercer Año de la Media.

Esta es la primera vez que un representante de Paraguay obtiene el primer puesto en el citado certamen que congrega a jóvenes de más de 20 países de habla hispana y portuguesa.

En entrevista con el canal GEN, Sebastián contó que todo inició a partir de la Olimpiada Nacional de Matemáticas donde tuvo la oportunidad de competir hace unos meses atrás.

Luego de pasar los diferentes filtros en la competencia y clasificar a la ronda final, este joven llegó a formar parte uno de los selectivos que finalmente lo llevarían a la Olimpiada Iberoamericana 2020.

Oriundo de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, Sebastián recordó que la primera vez que participó de la olimpiada de matemáticas fue cuando cursaba el séptimo grado, por lo que ya viene adentrándose en este ámbito desde hace unos años.

El joven estudiante admitió que, luego de tener un buen rendimiento en su examen y no aparecer en el listado de ganadores de bronce y plata, ya intuyó que tenía todas las de ganar para hacerse con la apreciada medalla de oro.

Durante la entrevista admitió que este 2020 no fue fácil considerando el contexto de la pandemia, sobre todo por la nueva modalidad de clases virtuales a la que no estaban acostumbrados. “Fue un año complicado porque no estar con los profesores cara a cara o tener las clases por videollamada hacía que sea más complicado entender los temas. Era un año en el que se podían hacer las cosas pero requería más esfuerzo que cuando las clases eran presenciales”.

Luego de culminar el bachillerato, Sebastián tiene pensado seguir una carrera en la que, de acuerdo a sus propias palabras, “se utilicen mucho las matemáticas que sean complejas”, teniendo como una opción Ingeniería en Informática.